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ЦИК: в Абхазии завершено формирование парламента, избран 35-й депутат

Международная панорама
15 мая, 1:15 UTC+3 СУХУМ /Корр. ТАСС, Анжела Кучуберия

На повторных выборах в избирательном округе №17 в городе Гудаута победу одержал депутат пятого созыва Леонид Чамагуа

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СУХУМ, 15 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Леонид Чамагуа одержал победу на состоявшихся в воскресенье повторных выборах в парламент Абхазии в избирательном округе №17 в городе Гудаута, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии.

Выборы в гудаутском округе проводились в связи с тем, что в первом туре 12 марта ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей.

"Выборы в 17-м округе, где баллотировались те же два кандидата, что и в первом туре (бывший премьер-министр Леонид Лакербая и депутат пятого созыва Леонид Чамагуа), прошли при высокой активности избирателей. По предварительной информации, победу одержал Чамагуа, за которого проголосовали 1389 избирателей, за Лакербая отдали свои голоса 1169 жителей Гудауты", - сказали в ЦИК.

Таким образом Народное собрание (парламент) Абхазии полностью сформировано. 17-й округ оставался единственным, где не был избран депутат, во всех остальных 34 округах депутатов избрали в два тура, состоявшихся 12 и 26 марта. Всего на 35 мест изначально претендовали 137 кандидатов.

Первое заседание парламента шестого созыва уже состоялось 12 апреля. В этот же день были избраны спикер и три его заместителя. Главой законодательного органа страны стал 71-летний депутат предыдущих трех созывов Валерий Кварчия.

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