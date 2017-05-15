ЦИК: в Абхазии завершено формирование парламента, избран 35-й депутат

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СУХУМ, 15 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Леонид Чамагуа одержал победу на состоявшихся в воскресенье повторных выборах в парламент Абхазии в избирательном округе №17 в городе Гудаута, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии.
Выборы в гудаутском округе проводились в связи с тем, что в первом туре 12 марта ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов избирателей.
"Выборы в 17-м округе, где баллотировались те же два кандидата, что и в первом туре (бывший премьер-министр Леонид Лакербая и депутат пятого созыва Леонид Чамагуа), прошли при высокой активности избирателей. По предварительной информации, победу одержал Чамагуа, за которого проголосовали 1389 избирателей, за Лакербая отдали свои голоса 1169 жителей Гудауты", - сказали в ЦИК.
Таким образом Народное собрание (парламент) Абхазии полностью сформировано. 17-й округ оставался единственным, где не был избран депутат, во всех остальных 34 округах депутатов избрали в два тура, состоявшихся 12 и 26 марта. Всего на 35 мест изначально претендовали 137 кандидатов.
Первое заседание парламента шестого созыва уже состоялось 12 апреля. В этот же день были избраны спикер и три его заместителя. Главой законодательного органа страны стал 71-летний депутат предыдущих трех созывов Валерий Кварчия.