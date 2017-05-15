В Калифорнии 200 человек устроили флешмоб на поле для игры в гольф, принадлежащем Трампу

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НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Около 200 демонстрантов устроили флешмоб, сформировав своими телами слово "Сопротивляйся" на поле для игры в гольф, которое принадлежит президенту США Дональду Трампу и расположено в Ранчо-Палос-Вердес (штат Калифорния). Таким образом общественное объединение под названием "Единый Сан-Педро" призвало главу государства обнародовать свои налоговые декларации.
Флешмоб длился около 15 минут и завершился исполнением песни "Боже, благослови Америку" (God Bless America), сообщил в воскресенье газете Los Angeles Times участник акции, бывший журналист Питер Макуоррен. "Выложить своими телами на траве фразу "Обнародуй свои налоги" представляется слишком сложным. Мы просто хотели выразить свою любовь к нашей стране", - пояснил он.
Объединение "Единый Сан-Педро" было основано после инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США в Вашингтоне 20 января. Движение требует назначить независимого специального прокурора для поиска следов предполагаемого сговора между избирательным штабом республиканца и Россией перед прошлогодними всеобщими выборами в США. Активисты считают, что содержание налоговых деклараций Трампа может пролить свет на данный вопрос.
Закон не обязывает нового президента США публиковать данные о налоговых отчислениях, как это добровольно делали его предшественники. Отказ нынешнего главы государства сделать это сразу стал поводом для критики со стороны его оппонентов.