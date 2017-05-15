Около тридцати человек могли погибнуть в ЦАР в результате нападений боевиков

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Около тридцати мирных жителей могли были убиты боевиками в городе Бангасу (юго-восток Центральноафриканской республики). Об этом сообщает агентство Reuters.

"Пока рано приводить точные данные о количестве погибших после нападений боевиков, но общее число жертв легко может достигнуть 20-30 человек", - заявил представитель миротворческого лагеря ООН агентству.

13 мая стало известно о том, что боевиками отрядов ополчения "Анти-балака" был убит марокканский миротворец.

ЦАР погрузилась в кровопролитный конфликт в марте 2013 года после того, как мусульманская коалиция "Селека" свергла христианского президента Франсуа Бозизе и начала нападения на его сторонников. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, а в 2014 году в стране была развернута миссия ООН, наделенная широкими полномочиями.