Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более $42 тыс.

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Злоумышленники, стоявшие за глобальной кибератакой, которая началась 12 мая и поразила компьютеры по всему миру, получили более $42 тыс. в криптовалюте Bitcoin (биткоин) от пользователей компьютеров, зараженных вирусом. Однако, как сообщает британская газета The Times, вымогатели до сих пор не сняли средства со счетов, на которые жертвы направляли выкуп.
На данный момент зафиксировано 110 случаев выплат средств, общая сумма которых составляет 23.5 биткоина (более $42 тыс.). По информации издания, в настоящее время органы правопорядка установили наблюдение за тремя виртуальными счетами, на которые вымогатели требовали перечислять выкуп. Отмечается, что злоумышленники, вероятно, осведомлены, что операции с полученными средствами могут отслеживаться, в связи с чем они до сих пор не предприняли попытку снять их.
Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin (биткоин). Преступники использовали шпионское программное обеспечение, которое использовало АНБ.