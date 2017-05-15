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Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более $42 тыс.

Международная панорама
15 мая, 5:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

По данным газеты, вымогатели до сих пор не сняли средства со счетов, на которые жертвы направляли выкуп

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Злоумышленники, стоявшие за глобальной кибератакой, которая началась 12 мая и поразила компьютеры по всему миру, получили более $42 тыс. в криптовалюте Bitcoin (биткоин) от пользователей компьютеров, зараженных вирусом. Однако, как сообщает британская газета The Times, вымогатели до сих пор не сняли средства со счетов, на которые жертвы направляли выкуп.

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На данный момент зафиксировано 110 случаев выплат средств, общая сумма которых составляет 23.5 биткоина (более $42 тыс.). По информации издания, в настоящее время органы правопорядка установили наблюдение за тремя виртуальными счетами, на которые вымогатели требовали перечислять выкуп. Отмечается, что злоумышленники, вероятно, осведомлены, что операции с полученными средствами могут отслеживаться, в связи с чем они до сих пор не предприняли попытку снять их.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin (биткоин). Преступники использовали шпионское программное обеспечение, которое использовало АНБ.

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