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СМИ: ударной группе ВМС США во главе с авианосцем Ronald Reagan приказано выйти в море

Международная панорама
15 мая, 5:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Выдвижение группы может быть связано с ростом напряженности вокруг КНДР, которая провела новое испытание баллистической ракеты, сообщает агентство Kyodo

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan получила в понедельник приказ выйти в море с военно-морской базы Йокосука под Токио с длительной океанской миссией. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

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О маршруте движения ударной группы не сообщается. В ее состав помимо атомного авианосца входит минимум один ракетный крейсер и не менее двух ракетных эсминцев. Обычно соединение сопровождает ударная атомная подлодка.

По мнению Kyodo, выдвижение группы может быть связано с ростом напряженности вокруг КНДР, которая накануне вновь успешно запустила баллистическую ракету в зону Японского моря. В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомном авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.

Ronald Reagan с ноября прошлого года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в этом районе кратковременные испытательные походы.

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