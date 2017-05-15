Парламент Южной Кореи проголосует по кандидатуре нового премьера в течение 20 дней

Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 700 гаПроисшествия 15 мая, 6:56
Путин: Россия будет активно участвовать в проекте "Один пояс - один путь"Экономика и бизнес 15 мая, 6:16
Новак: на встрече в Вене 25 мая будет участвовать больше стран, чем в текущем соглашенииЭкономика и бизнес 15 мая, 6:07
Местами небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 мая, 6:02
Участники сделки по сокращению нефтедобычи достигли консенсуса по ее продлениюЭкономика и бизнес 15 мая, 5:52
Times: организовавшие глобальную кибератаку хакеры получили более $42 тыс.Международная панорама 15 мая, 5:27
"Анахайм" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 15 мая, 5:26
Кербер возглавила рейтинг WTA, Шарапова поднялась на 47 позицийСпорт 15 мая, 5:08
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшилисьМеждународная панорама 15 мая, 4:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 15 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Администрация президента Республики Корея направила в Национальное собрание (парламент) заявку о проведении слушаний по утверждению на посту премьер-министра страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС сообщении пресс-службы главы государства.
"Вместе с заявкой парламентариям направлены документы об имуществе кандидата, оплате им налогов, наличии судимостей и другие данные", - отмечается в сообщении.
По закону Национальное собрание в течение 20 дней должно провести слушания, а затем голосование по кандидатуре Ли Нак Ёна. Администрация президента и правящая Демократическая партия "Тобуро" ранее заявили, что приложат все усилия для скорейшего одобрения кандидатуры Ли Нак Ёна, что позволит правительству начать полноценную работу.
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 10 мая выдвинул на пост премьер-министра бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Ранее он на протяжении 21 года работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года губернатором провинции. По мнению политологов, оппозиция в силу малочисленности в парламенте не сможет помешать утверждению Ли Нак Ёна на посту премьера.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.