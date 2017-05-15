Парламент Южной Кореи проголосует по кандидатуре нового премьера в течение 20 дней

СЕУЛ, 15 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Администрация президента Республики Корея направила в Национальное собрание (парламент) заявку о проведении слушаний по утверждению на посту премьер-министра страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС сообщении пресс-службы главы государства.

"Вместе с заявкой парламентариям направлены документы об имуществе кандидата, оплате им налогов, наличии судимостей и другие данные", - отмечается в сообщении.

По закону Национальное собрание в течение 20 дней должно провести слушания, а затем голосование по кандидатуре Ли Нак Ёна. Администрация президента и правящая Демократическая партия "Тобуро" ранее заявили, что приложат все усилия для скорейшего одобрения кандидатуры Ли Нак Ёна, что позволит правительству начать полноценную работу.

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 10 мая выдвинул на пост премьер-министра бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Ранее он на протяжении 21 года работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года губернатором провинции. По мнению политологов, оппозиция в силу малочисленности в парламенте не сможет помешать утверждению Ли Нак Ёна на посту премьера.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.