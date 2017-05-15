Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Южной Кореи проголосует по кандидатуре нового премьера в течение 20 дней

Международная панорама
15 мая, 6:01 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 15 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Администрация президента Республики Корея направила в Национальное собрание (парламент) заявку о проведении слушаний по утверждению на посту премьер-министра страны бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС сообщении пресс-службы главы государства.

"Вместе с заявкой парламентариям направлены документы об имуществе кандидата, оплате им налогов, наличии судимостей и другие данные", - отмечается в сообщении.

По закону Национальное собрание в течение 20 дней должно провести слушания, а затем голосование по кандидатуре Ли Нак Ёна. Администрация президента и правящая Демократическая партия "Тобуро" ранее заявили, что приложат все усилия для скорейшего одобрения кандидатуры Ли Нак Ёна, что позволит правительству начать полноценную работу.

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 10 мая выдвинул на пост премьер-министра бывшего губернатора провинции Чолла-Намдо Ли Нак Ёна. Ранее он на протяжении 21 года работал журналистом, потом 14 лет был депутатом, а затем три года губернатором провинции. По мнению политологов, оппозиция в силу малочисленности в парламенте не сможет помешать утверждению Ли Нак Ёна на посту премьера.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита он немедленно получил все полномочия без какого- либо переходного периода.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ РФ: попытки занижения валютного курса за счет операций на рынке чаще всего неудачны
2
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Совбез РФ: "оборонка" активизировала создание российских аналогов иностранной продукции
6
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
7
Экс-глава Пентагона: связи РФ и США при Трампе лишь ухудшились
Темы дня
Загрузка...
Реклама