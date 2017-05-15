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Представитель японского премьера направляется в США для обсуждения кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
15 мая, 6:27 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Кацуюки Каваи проведет в Вашингтоне несколько встреч с сотрудниками администрации Дональда Трампа и руководством Конгресса

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание своему помощнику по внешнеполитическим делам Кацуюки Каваи немедленно отправиться в США для проведения экстренных консультаций в связи с обострением напряженности вокруг КНДР. Об этом сам помощник рассказал в понедельник журналистам в резиденции главы правительства.

Каваи вылетает в Вашингтон уже в понедельник. Там он, как сообщает информационное агентство Kyodo, проведет серию встреч с сотрудниками администрации президента Дональда Трампа, а также с руководством Конгресса.

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© AP Photo/Ahn Young-joon

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В понедельник же министр обороны Японии Томоми Инада провела телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Хан Мин Гу. В ходе беседы они резко осудили совершенный накануне в КНДР запуск баллистической ракеты, возможно, нового типа.

Она пролетела полчаса и упала в Японском море. В верхней точке траектории ракета поднялась выше 2 тыс. метров. Исходя из этого, специалисты оценивают ее дальность в 4-4,5 тыс. км. В Пхеньяне объявили, что ракета может нести тяжелую ядерную боеголовку, а ее испытание прошло успешно.

Совет безопасности ООН серией резолюций запретил КНДР любые действия, связанные с разработками ядерного оружия и баллистических ракет. В США и Японии в связи с этим не исключают ужесточения санкций в отношение Пхеньяна. В понедельник также, по данным Kyodo, приказ о выходе в море с базы Йокосука в Японии получила ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

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