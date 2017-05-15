Власти Японии: КНДР достигла прогресса в разработке баллистических ракет

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии считает, что недавние испытания баллистической ракеты в КНДР свидетельствуют о достигнутом технологическом прогрессе в области разработки этого вида вооружений. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы считаем, что это была баллистическая ракета нового типа. Северная Корея демонстрирует технологический прогресс (в этой сфере)", - сказал он. Вместе с тем Суга отметил, что международному сообществу следует "воздержаться от диалога ради диалога (с Пхеньяном) и создать условия для достижения прогресса по этой проблеме".

Как сообщило агентство ЦТАК, КНДР успешно осуществила 14 мая запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Отмечается, что ракета пролетела 787 км и упала в Японском море, а максимальная высота ее полета составила 2111 км. По данным японского министерства обороны, запуск был произведен из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого места в феврале текущего года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Регулярные ракетные испытания продолжились и в этом году. В частности, 6 марта было запущено четыре баллистических ракеты, одна из которых упала рекордно близко к основной территории Японии - в 200 км к северо- западу от полуострова Ното (префектура Исикава).