Компьютерные системы японской Hitachi оказались заражены вирусом-блокировщиком WannaCry

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Часть компьютеров крупного японского производителя электроники Hitachi стала объектом хакерской атаки посредством вируса-блокировщика WannaCry, который поразил устройства по всему миру. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании.
Отмечается, что главным образом воздействию подверглись корпоративные почтовые ящики сотрудников, в результате чего последние испытывают трудности с отправкой и получением электронных писем. В настоящее время специалисты Hitachi проводят профилактические работы с целью предотвращения распространения вируса.
Агентство по кибербезопасности Японии также предупреждает компьютерных пользователей о необходимости быть внимательными при работе в интернете и советует не открывать подозрительные файлы, приложенные к электронным письмам.
12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тысяч физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.