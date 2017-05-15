Правительство Японии создало центр по сбору информации в связи с глобальной кибератакой

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Центр по сбору информации создан в рамках действующего при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ кризисного штаба в связи с глобальным распространением компьютерного вируса-блокировщика WannaCry. Об этом сообщило правительство страны.

"Мы принимаем все необходимые меры в ответ на проведенную кибератаку", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Ранее 15 мая сообщалось, что часть компьютеров крупного японского производителя электроники Hitachi стала объектом хакерской атаки посредством вируса WannaCry. Отмечается, что главным образом воздействию подверглись корпоративные почтовые ящики сотрудников, в результате чего последние испытывают трудности с отправкой и получением электронных писем.

12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса - для снятия блокировки с операционной системы злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европола, атаке хакеров подверглись не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон".