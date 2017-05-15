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Правительство Японии создало центр по сбору информации в связи с глобальной кибератакой

Международная панорама
15 мая, 8:46 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Такое решение было принято в связи с глобальным распространением компьютерного вируса-блокировщика WannaCry

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Центр по сбору информации создан в рамках действующего при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ кризисного штаба в связи с глобальным распространением компьютерного вируса-блокировщика WannaCry. Об этом сообщило правительство страны.

"Мы принимаем все необходимые меры в ответ на проведенную кибератаку", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

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Ранее 15 мая сообщалось, что часть компьютеров крупного японского производителя электроники Hitachi стала объектом хакерской атаки посредством вируса WannaCry. Отмечается, что главным образом воздействию подверглись корпоративные почтовые ящики сотрудников, в результате чего последние испытывают трудности с отправкой и получением электронных писем.

12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса - для снятия блокировки с операционной системы злоумышленники требовали перечислить деньги. По данным Европола, атаке хакеров подверглись не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон".

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