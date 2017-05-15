Постпред США при ООН: пуск ракеты в КНДР был сигналом для нового лидера Республики Корея

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Очередное ракетное испытание в КНДР - это сигнал, направленный Пхеньяном новому президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину. Такое мнение выразила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Комментируя в интервью телекомпании ABC новый ракетный пуск в КНДР, она отметила: "Думаю, это был сигнал Южной Корее после (состоявшихся 9 мая) выборов". Хейли также утверждала, что лидер КНДР Ким Чен Ын "находится в состоянии паранойи". "Он невероятно обеспокоен по поводу всего, что его окружает", - сказала постпред США при ООН.
Она обещала, что США "продолжат закручивать гайки" применительно к Северной Корее. "Есть еще много санкций, которые мы можем применить, будь то нефть, энергоресурсы, морские суда, экспорт. Мы можем сделать многое, чего еще не делали", - сказала Хейли.
Постпред также подтвердила намерение США убедить Китай и Россию в необходимости усилить давление на КНДР. Она предположила, что обеспокоенность Москвы по поводу ядерных и ракетных программ Пхеньяна нарастает.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, встретившиеся в воскресенье в Пекине, подробно обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на встрече "была выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности, в том числе в связи с очередным пуском" баллистической ракеты в КНДР.
Минобороны РФ сообщило, что российские средства предупреждения о ракетном нападении зафиксировали этот пуск около 23:30 мск 13 мая. По их данным, ракета упала в центральной части Японского моря, примерно в 500 км от российской территории.