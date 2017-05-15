СМИ: группа беженцев, приютивших Сноудена в Гонконге, получила отказ в убежище

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Группа беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, приютивших беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена во время его пребывания в Гонконге в 2013 году, получила отказ в возможности предоставления им политического убежища на территории этого Специального административного района Китая. Теперь им грозит задержание и депортация, сообщила сегодня в своей электронной версии газета South China Morning Post.

"Решение (иммиграционных властей) совершенно неразумное", - заявил адвокат беженцев, канадский правозащитник Роберт Тиббо, который в свое время оказывал содействие и Сноудену. Юрист сообщил о намерении подать апелляцию в течение 14 дней для своих клиентов, которые также добиваются возможности получения убежища и в Канаде.

Речь идет о семейной паре из Шри-Ланки с двумя детьми, еще одном выходце из этой страны, беженке из Филиппин и ее четырехлетней дочери. Они приютили Сноудена в течение двух недель, когда он укрывался в Гонконге в 2013 году. Бывший сотрудник спецслужб бежал сюда из США после того, как передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности.

Из Гонконга Сноуден вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако он был вынужден остаться на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, который в настоящее время продлен до 2020 года.

В Гонконге насчитывается более 10 тыс. соискателей убежища, в основном выходцев из бедных стран Азии, которые годами ждут рассмотрения своих прошений. Местные власти в итоге удовлетворяют всего лишь менее 1% таких просьб.