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СМИ: группа беженцев, приютивших Сноудена в Гонконге, получила отказ в убежище

Международная панорама
15 мая, 11:49 UTC+3 ГОНКОНГ /Корр. ТАСС, Александр Зюзин

Как сообщает South China Morning Post, теперь им грозит задержание и депортация

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Группа беженцев, приютивших Эдварда Сноудена в Гонконге

Группа беженцев, приютивших Эдварда Сноудена в Гонконге

© EPA/JEROME FAVRE

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Группа беженцев из Шри-Ланки и Филиппин, приютивших беглого экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена во время его пребывания в Гонконге в 2013 году, получила отказ в возможности предоставления им политического убежища на территории этого Специального административного района Китая. Теперь им грозит задержание и депортация, сообщила сегодня в своей электронной версии газета South China Morning Post.

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"Решение (иммиграционных властей) совершенно неразумное", - заявил адвокат беженцев, канадский правозащитник Роберт Тиббо, который в свое время оказывал содействие и Сноудену. Юрист сообщил о намерении подать апелляцию в течение 14 дней для своих клиентов, которые также добиваются возможности получения убежища и в Канаде.

Речь идет о семейной паре из Шри-Ланки с двумя детьми, еще одном выходце из этой страны, беженке из Филиппин и ее четырехлетней дочери. Они приютили Сноудена в течение двух недель, когда он укрывался в Гонконге в 2013 году. Бывший сотрудник спецслужб бежал сюда из США после того, как передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности.

Из Гонконга Сноуден вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако он был вынужден остаться на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России, который в настоящее время продлен до 2020 года.

В Гонконге насчитывается более 10 тыс. соискателей убежища, в основном выходцев из бедных стран Азии, которые годами ждут рассмотрения своих прошений. Местные власти в итоге удовлетворяют всего лишь менее 1% таких просьб.

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Персоны
Сноуден, Эдвард
Страны
Китай
Темы
Дело Эдварда Сноудена
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