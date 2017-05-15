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СМИ: авианосец ВМС США Ronald Reagan не может покинуть Японию из-за неисправности

Международная панорама
15 мая, 12:16 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Характер неисправности не уточняется

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Атомный авианосец Ronald Reagan, возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть военно-морскую базу Йокосука из-за неисправности. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что ударная группа ВМС США должна была покинуть базу 15 мая. Характер неисправности не уточняется, однако подчеркивается, что авианосцу потребуются ремонтные работы. О новых сроках, когда Ronald Reagan сможет выйти в море, также не сообщается.

Ранее стало известно, что ударной группе ВМС США был отдан приказ покинуть военно-морскую базу под Токио и отправиться в длительную океанскую миссию, маршрут которой не разглашался. По мнению Киодо, приказ о выдвижении группы мог быть связан с ростом напряженности вокруг КНДР, которая накануне вновь успешно запустила баллистическую ракету в зону Японского моря.

В настоящее время у Корейского полуострова уже находится ударная группа ВМС США во главе с атомном авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят ракетный крейсер и два ракетных эсминца. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок. Ronald Reagan с ноября 2016 года после длительного плавания проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.

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