На Украине националисты избили и ранили из пистолета таксиста, ответившего им по-русски

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Водитель такси был избит и получил огнестрельное ранение за то, что говорил на русском языке. Инцидент произошел в населенном пункте Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Об этом сообщила спикер областного управления Нацполиции Анна Старчевская.

По ее словам, во время поездки у трех пассажиров и водителя возник конфликт после того, как пассажиры сделали водителю замечание за то, что он разговаривает на русском языке. "Именно по этому поводу возник конфликт, который закончился стрельбой", - сообщила представитель полиции "112.ua".

"Пассажир начал наносить водителю удары сначала палкой, после чего водителю удалось убежать из автомобиля и один из мужчин сделал несколько выстрелов в его сторону", - рассказала Старческая. Когда на помощь водителю пришли другие таксисты, "прозвучало еще несколько выстрелов".

В результате одному из таксистов прострелили ногу, он госпитализирован. Стрелявший задержан, с места происшествия изъят пистолет Макарова.

В свою очередь местное издание "Событие" сообщает, что радикалы открыли стрельбу после того, как водитель отказался ответить пассажирам на националистическое приветствие "Слава Украине!". Издание также отмечает, что задержанный является телохранителем Дмитрия Яроша - лидера "Правого сектора" в 2013-2015 годах, руководителя праворадикальной организации "Тризуб", ныне советника начальника Генштаба - Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Слава Украине! Героям слава!" - приветствие-пароль среди членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА - запрещены в РФ) в период Второй мировой войны.