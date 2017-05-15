Глава оборонного комитета Бундестага призвал вывести Бундесвер из Турции

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БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава оборонного комитета Бундестага Вольфганг Хельмих считает необходимым вывести расквартированные в Турции подразделения Бундесвера из республики после того, как турецкие власти отказали немецким парламентариям в посещении авиабазы Инджирлик, где проходят службу около 250 военных.
"Мы не позволим себя шантажировать. Поэтому начало обсуждения вывода и перебазирования военных является правильным шагом", - сказал политик, слова которого приводит агентство DPA.
Как заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, если Анкара не пересмотрит свое решение, кабмин Германии рассмотрит возможность размещения Бундесвера в других странах региона.
С Инджирлика Бундесвер осуществляет вылеты разведывательных самолетов в рамках операции западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).