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Джонсон: противостояние киберугрозам требует согласованной работы руководства всех стран

Международная панорама
15 мая, 13:15 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Глава МИД Великобритании считает обеспечение кибербезопасности огромной проблемой для международного сообщества

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ЛОНДОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Обеспечение кибербезопасности стало существенной проблемой для международного сообщества, а противостояние киберугрозам требует согласованной работы властей разных стран мира. Об этом заявил телеканалу Sky News министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, принимающий участие во встрече глава МИД стран ЕС в Брюсселе.

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"Кибербезопасность - это огромная проблема для всех наших стран. Сегодня она не внесена в повестку дня (брюссельской встречи) отдельным вопросом, но существует огромная потребность в работе между правительством Соединенного Королевства, всеми нашими друзьями и партнерами во всем ЕС, и, безусловно, Соединенными Штатами, где активизируются профилактические меры против кибератак всех видов", - сказал руководитель Форин оффиса.

Великобритания одной из первых столкнулась с глобальной кибератакой в минувшую пятницу. В Соединенном Королевстве пострадали 48 организаций Национальной системы здравоохранения, включая больницы, поликлиники и фонды здравоохранения. Это привело к отмене в медучреждениях приема амбулаторных больных, нарушениям в работе службы скорой помощи и сбою в проведении запланированных хирургических операций.

15 мая многие лечебные учреждения, включая частные терапевтические клиники и больничные отделения по приему амбулаторных пациентов с большой опаской возобновили после выходных дней свою работу в присутствии специалистов по обеспечению кибербезопасности. Многие сотрудники больниц и поликлиник не включат своих компьютеров до тех пор, пока эксперты не убедятся, что те не поражены вирусом- шифровальщиком. Вместе с тем администрация Национальной системы здравоохранения сообщила, что назначенные приемы к врачам отменяться не будут, просто пациентам придется отвести на них больше времени в связи с более длинными, чем обычно, очередями. Последние вызваны тем обстоятельством, что какое-то время медикам придется пользоваться ручкой и бумагой, а не компьютером, что увеличивает время приема каждого больного.

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