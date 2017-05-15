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Марин Ле Пен вернулась к исполнению обязанностей председателя "Национального фронта"

Международная панорама
15 мая, 14:24 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

В конце апреля Ле Пен объявила, что на время отходит партийных дел, чтобы сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов

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ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вернулась к исполнению своих партийных обязанностей после временного отхода от дел, связанного с ее участием в президентских выборах. Об этом сообщил мэр города Энен-Бомон, евродепутат Стев Бриуа, на время отпуска Ле Пен исполнявший обязанности председателя "Нацфронта".

"Горжусь доверием, которое мне оказала Марин Ле Пен. Сегодня она возвращается к председательству в "Национальном фронте". Курс на парламентские выборы", - написал Бриуа на своей странице в Twitter.

В конце апреля Ле Пен официально объявила, что отходит на время от партийных дел, чтобы полностью сосредоточиться на кампании перед вторым туром президентских выборов во Франции. Временно исполняющим обязанности председателя партии на период отсутствия Ле Пен стал опытный партийный функционер Жан-Франсуа Жальк, однако почти сразу он был вынужден отказаться от этой роли из-за скандала в СМИ, связанного с его высказываниями об истории Второй мировой войны, которые были сочтены неполиткорректными. Почти сразу в качестве и. о. главы "Нацфронта" его сменил Стев Бриуа, один из преданных соратников Марин Ле Пен.

На президентских выборах Марин Ле Пен набрала во втором туре 33,9% голосов и уступила лидеру центристского объединения "На марше" Эмманюэлю Макрону, за которого проголосовали 66,1% избирателей.

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