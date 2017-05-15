Меркель рассчитывает вместе с Макроном придать новую динамику европейской идее

БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает вместе с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном придать новую динамику европейской идее. Об этом она заявила на пресс-конференции.

"С новым французским президентом у нас появляется возможность привнести динамику в европейскую идею", - подчеркнула канцлер.

Меркель выразила убеждение, что Макрон "имеет хорошее представление о том, что делать во Франции". "Мы обсудим, где можем тесно сотрудничать", - сказала она.

Меркель вечером 15 мая проведет в Берлине переговоры с Макроном. Это будет первый зарубежный визит нового президента Франции.