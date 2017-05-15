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Меркель рассчитывает вместе с Макроном придать новую динамику европейской идее

Международная панорама
15 мая, 14:46 UTC+3 БЕРЛИН Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков

Канцлер Германии читает, что новый президент Франции "имеет хорошее представление о том, что делать" в своей стране

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БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает вместе с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном придать новую динамику европейской идее. Об этом она заявила на пресс-конференции.

"С новым французским президентом у нас появляется возможность привнести динамику в европейскую идею", - подчеркнула канцлер.

Меркель выразила убеждение, что Макрон "имеет хорошее представление о том, что делать во Франции". "Мы обсудим, где можем тесно сотрудничать", - сказала она.

Меркель вечером 15 мая проведет в Берлине переговоры с Макроном. Это будет первый зарубежный визит нового президента Франции.

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Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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