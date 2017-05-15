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Президент Австрии призвал Керна и Курца не бросать правительство на произвол судьбы

Международная панорама
15 мая, 15:44 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

По словам Александера Ван дер Беллена, его партнеры по правительственной коалиции заверили его, что работа правительства будет продолжена до досрочных выборов в парламент

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ВЕНА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал партнеров по правительственной коалиции - Социал-демократическую партию Австрии (СДПА) и Австрийскую народную партию (АНП) - проявить ответственность по отношению к государственным интересам при решении вопроса о досрочных парламентских выборах. Об этом глава государства заявил сегодня по итогам встреч с лидерами обеих партий - канцлером Кристианом Керном и главой МИД Себастьяном Курцем, который 14 мая возглавил АНП после неожиданной отставки ее прежнего руководителя и вице-канцлера Австрии Райнхольда Миттерленера.

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"Я выступаю за прозрачный подход к работе правительства после отставки вице-канцлера Райнхольда Миттерленера. Сегодня у меня состоялись встречи с Керном и Курцем, я выслушал их позиции", - сказал Ван дер Беллен. "Я призываю всех политических игроков проявить ответственность в вопросе работы правительства и новых выборов. Решение о выборах, как вы все знаете, должен будет принимать Национальный совет (нижняя палата парламента)", - добавил он.

По его словам, Керн и Курц заверили его, что работа правительства будет продолжена до досрочных выборов в парламент. Президент также отметил, что переговорил с Миттерленером, и он согласился временно не покидать пост вице-канцлера и министра экономики, пока Курц не назначит его преемника.

Канцлер и глава МИД Австрии ведут в эти минуты переговоры о будущем коалиционного правительства, которое погрузилось в глубокий внутриполитический кризис из-за отставки вице-канцлера Миттерленера. Как стало известно, Керн предложил Курцу занять пост вице-канцлера и дать возможность коалиции доработать хотя бы летний период перед досрочными выборами. В свою очередь глава МИД подчеркнул, что главным условием для этого должно стать единое заявление АНП и СДПА о необходимости провести досрочное голосование.

Курц отмечает, что народ сам должен решить вопрос будущего правительства, потом что действующего канцлера никто не выбирал, он был назначен своей партией в прошлом году после отставки своего предшественника Вернера Файмана. Канцлер ранее возложил ответственность за развал правительства на партнера по коалиции и признал, что досрочные выборы пройдут этой осенью вместо запланированных на 2018 год.

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Персоны
Керн, Кристиан Курц, Себастьян Ван дер Беллен, Александер
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