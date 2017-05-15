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FT: Еврокомиссия в начале июня обнародует проект создания Европейского фонда обороны

Международная панорама
15 мая, 15:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, мая. /ТАСС

Средства фонда, по данным Financial Times, будут направляться исключительно на разработку опытных образцов высокотехнологичных вооружений

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ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в начале июня обнародует проект создания Европейского фонда обороны (European Defence Fund, EDF), который позволит увеличить военные расходы сообщества после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По информации издания, разработка планов на этот счет "вступила в решающую стадию". В соответствии с ними, начиная с 2020 года станет возможным ежегодно выделять из EDF на исследования в оборонной сфере сообщества около €500 млн ($546 млн). При этом средства фонда будут направляться исключительно на разработку опытных образцов высокотехнологичных вооружений, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и роботов, и не могут быть использованы для приобретения странами - членами ЕС военной техники, отметили знакомые с планом дипломаты.

Подобные ограничения определяются, по словам европейских официальных лиц, рамками Лиссабонского договора. "В данном случае достигнут максимум возможного", - заявил изданию знакомый с проектом чиновник.

К реализации плана, предусматривающего укрепление интеграции в оборонной области в ЕС, может быть привлечен Европейский инвестиционный банк. Как сказал его официальный представитель, банк "делает уже многое для укрепления безопасности и рассматривает пути увеличения вклада на основе своей текущей политики и миссии". "Это может оказать решительную поддержку другим европейским инициативам, дополняющим запланированный фонд обороны", - добавил он.

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