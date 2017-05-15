Reuters: солдатский мятеж в Кот-д'Ивуаре набирает масштабы

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мятеж солдат, требующих от властей денежных выплат, набирает масштабы в Кот-д'Ивуаре, экономическая жизнь в стране парализована из-за интенсивной стрельбы, которая была слышна в крупнейших городах стране.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Интенсивная стрельба слышна в экономической столице страны Абиджане, во втором по величине городе Буаке, в порту Сан-Педро в городе Далоа, который является крупным центром торговли какао-бобами. Взбунтовавшиеся солдаты выходят из казарм на улицы городов, стреляя в воздух. Между тем верные правительству войска, которые в воскресенье начали силовую операцию против мятежников, окружили занятые ими районы.

На севере Абиджана вооруженные люди в форме и в штатском перекрыли шоссе, ведущее в город, и не пускают в него машины. Вокруг Буаке на дорогах скопилось около 200 большегрузных машин.

Ассоциация банков Кот-д'Ивуара приняла решение о закрытии всех банковских отделений в стране. В Абиджане и Далоа многие фирмы и правительственные учреждения прекратили работу в связи с вооруженными беспорядками. "Все фирмы прекратили работу в Далао, закрыты банки и компании по торговле какао", - приводит Reuters слова местного жителя.

Волнения среди солдат, вызванные спорами с властями вокруг выплаты денежного довольствия, периодически вспыхивают в Кот-д'Ивуаре с начала этого года. Экономика страны страдает от падения цен на какао-бобы, производство и экспорт которых является крупнейшим источником ее дохода.

Власти страны и ООН в прошлые месяцы неоднократно заявляли о прекращении бунта военных, однако он возобновлялся. В конце прошлой неделе мятеж вспыхнул с новой силой после того, как президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара объявил по телевидению, что мятежные солдаты согласились прекратить свои акции протеста.