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Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп

Международная панорама
15 мая, 15:56 дата обновления: 15 мая, 16:11 UTC+3

В течение двух дней Филипп должен сформировать правительство и представить список министров президенту страны

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ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Мэр города Гавр на северо-западе Франции, правоцентрист Эдуар Филипп назначен новым премьер-министром Франции. Такое решение принял новый президент республики Эмманюэль Макрон, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

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"Президент республики назначил премьер-министром Эдуара Филиппа и поручил ему формирование правительства", - сообщил Колер.

Прежний глава правительства Бернар Казнёв сложил свои полномочия на минувшей неделе в связи с завершением президентских президентского срока Франсуа Олланда. В ближайшие часы экс-премьер передаст дела своему преемнику.

В течение двух дней Филипп должен сформировать правительство и представить список министров Макрону. В состав нового кабинета, как ожидается, войдут не более 15 министров. Уже в среду в Елисейском дворце пройдет первое заседание Совета министров в новом составе под председательством нового президента республики, вступившего в должность в воскресенье.

Премьер из Нормандии

Уроженец Нормандии, выпускник престижной Национальной школы администрации Эдуар Филипп начал политическую карьеру в 2001 году, когда он присоединился к правоцентристам на муниципальных выборах в Гавре, став после победы одним из вице-мэров этого нормандского города. В 2002 году Филипп по приглашению экс-премьера Алена Жюппе начал работу в аппарате партии Союз в поддержку народного движения, создававшейся вокруг президента Жака Ширака.

В 2010 году Эдуар Филипп возглавил мэрию Гавра, которой он руководит по сей день. С 2012 года по совместительству он представляет свой департамент Приморская Сена в Национальном собрании - нижней палате парламента республики.

Все эти годы он также продолжал тесное сотрудничество с одним из лидеров правоцентристов Аленом Жюппе. В конце 2016 года Филипп являлся одним из координаторов кампании Жюппе на праймериз правых. Позднее он отказался поддержать победившего на внутрипартийных выборах Франсуа Фийона, который во время президентской кампании оказался в центре громкого скандала.

На пути к парламентским выборам

Для 39-летнего Макрона и его движения "На марше" 46-летний Эдуар Филипп - первый заметный представитель правоцентристов в команде. До сих пор политический блок нового президента, позиционирующий себя центристским, объединял главным образом выходцев из Социалистической партии и примкнувших к ним центристов из "Демократического движения" Франсуа Байру. На минувшей неделе руководство "На марше" обнародовало список из 428 кандидатов, которые будут представлять движение на парламентских выборах в июне, и среди них не оказалось ни одного представителя нынешней правоцентристской оппозиции. До среды в блоке Макрона должны определиться с именами еще 149 кандидатов.

Новому правительству во главе с Филиппом предстоит работать чуть более месяца. Выборы в Национальное собрание пройдут во Франции 11 и 18 июня, по их итогам формируемый сейчас кабинет будет сразу отправлен в отставку. Парламент избирается по мажоритарной системе - кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.

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Персоны
Казнёв, Бернар Олланд, Франсуа Макрон, Эмманюэль
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