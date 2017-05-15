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Одесский суд удовлетворил отвод судей по делу о пожаре в Доме профсоюзов

Международная панорама
15 мая, 16:08 UTC+3 ОДЕССА ОДЕССА 15, мая. /ТАСС

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, судьи, которые участвовали в работе суда первой инстанции, не могут участвовать в новом производстве после вынесения решения

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ОДЕССА, 15 мая. /ТАСС/. Малиновский районный суд Одессы, где идет рассмотрение дела о массовых беспорядках и пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, удовлетворил поданное 12 мая ходатайство об отводе из коллегии трех судей. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ТАСС.

"Согласно письму Высшего специализированного суда Украины от 1 января 2017 года, данная коллегия не может рассматривать дело. Малиновский суд уже два раза возвращал обвинительный акт в прокуратуру для исправления ошибок. В последний раз такое решение было принято в апреле 2015 года, но уже в мае Апелляционный суд отменил это решение и вернул дело в суд первой инстанции", - напомнила адвокат Юлия Балашова, представляющая интересы подсудимого Сергея Долженкова.

Она добавила, что трое из четверых судей коллегии уже рассматривали это дело до отмены апелляционным судом решения о возврате обвинительного акта в прокуратуру, которое вынес суд первой инстанции. Согласно Уголовно- процессуальному кодексу Украины, судьи, которые участвовали в работе суда первой инстанции, не могут участвовать в новом производстве после вынесения решения. Это и стало поводом для того, чтобы коллегия постановила удовлетворить отвод трем судьям: двум основным и одному запасному.

В настоящее время в составе коллегии остался лишь один судья - Алексей Стариков, который вошел в состав коллегии в ноябре 2016 года. Для продолжения рассмотрения производства требуется вновь сформировать коллегию.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

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