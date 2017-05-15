Нетаньяху принял приглашение Гройсмана посетить Киев

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял приглашение украинского коллеги Владимира Гройсмана посетить Киев с визитом. Об этом в понедельник сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.
"Гройсман пригласил Нетаньяху посетить Украину, премьер-министр принял приглашение", - говорится в коммюнике.
Глава украинского кабмина проводит в Иерусалиме переговоры с израильским руководством в рамках визита, который изначально был запланирован на конец декабря 2016 года. Тогда его поездка была перенесена по прямому указанию Нетаньяху из-за голосования Киева в СБ ООН в поддержку резолюции, осуждающей строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.
Уже в этом году Киев не стал поддерживать резолюцию ЮНЕСКО по Иерусалиму, вняв призывам Израиля. "Вы подтвердили, что цените дружбу во время важного голосования в ЮНЕСКО, что дает нашим отношениям новый курс", - сказал Нетаньяху Гройсману. Он подчеркнул, что украинский премьер "лично участвовал в принятии решения" по голосованию в ЮНЕСКО.