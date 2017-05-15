Нетаньяху заверил, что Израиль практически не пострадал от атак вируса WannaCry

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израиль практически не пострадал от атак вируса WannaCry. Об этом сообщил на заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"В мире происходит масштабная хакерская атака, около ста стран уже пострадали", - констатировал Нетаньяху. При этом, по его словам, "до сих пор в Израиле не нанесен ущерб жизненно важным системам". "Ущерб на данный момент минимален", - сказал глава правительства, отметив, что "это может поменяться".
"Несколько лет назад мы создали систему киберзащиты, мы руководствовались пониманием того, что угроза еще впереди", - продолжил премьер и попросил граждан Израиля "следовать указаниям Управления по киберзащите". "В будущем нас ожидают новые изменения, и нам придется вкладывать дополнительные ресурсы в защиту безопасности Израиля, как в оборонной, так и в гражданской области", - добавил премьер.
С 12 мая значительное число компьютеров по всему миру подверглось атаке вируса, который требовал перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. По данным Европола, жертвами хакеров стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где кибернападению подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.