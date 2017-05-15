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Япония будет настаивать на новых санкциях СБ ООН в случае ядерного испытания КНДР

Международная панорама
15 мая, 16:44 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

На минувших выходных КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12"

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Япония будет настаивать на введении новых санкций со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР, если Пхеньян осуществит новое ядерное испытание. Об этом в понедельник в эфире японского телевидения заявил премьер-министр Синдзо Абэ.

"Если будет проведено ядерное испытание, Япония со своей стороны будет настаивать на принятии новой резолюции Совбеза ООН, предусматривающей дополнительные санкции", - подчеркнул глава японского правительства.

На минувших выходных КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвансон-12". Ракета пролетела 787 км и упала в Японском море, а максимальная высота ее полета составила 2111 км. По данным японского Министерства обороны, запуск был произведен из района города Кусон, расположенного в северо-западной провинции Пхёнан-Пукто. Последний раз Пхеньян осуществлял пуски ракет средней дальности из этого места в феврале текущего года.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков. Регулярные ракетные испытания продолжились и в этом году. В частности, 6 марта были запущены четыре баллистических ракеты, одна из которых упала рекордно близко к основной территории Японии - в 200 км к северо- западу от полуострова Ното (префектура Исикава).

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Абэ, Синдзо
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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