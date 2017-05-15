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На предстоящем саммите G7 Абэ хочет обсудить с Трампом проблему КНДР

Международная панорама
15 мая, 16:48 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Премьер-министр Японии также рассчитывает на встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином

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ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Корейском полуострове в ходе предстоящего саммита стран "семерки" (G7) в Италии в этом месяце. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительств также рассчитывает провести отдельные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на предстоящем в июле этого года саммите "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

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Персоны
Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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