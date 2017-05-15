На предстоящем саммите G7 Абэ хочет обсудить с Трампом проблему КНДР

ТОКИО, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы обсудить с президентом США Дональдом Трампом ситуацию на Корейском полуострове в ходе предстоящего саммита стран "семерки" (G7) в Италии в этом месяце. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что глава японского правительств также рассчитывает провести отдельные встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на предстоящем в июле этого года саммите "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.