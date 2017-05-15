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Три сотрудника полиции отстранены от работы из-за инцидентов в Днепре 9 мая

Международная панорама
15 мая, 18:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, мая. /ТАСС

В День Победы в Днепре в результате нападений радикалов на колонны демонстрантов произошли столкновения, в которых, по официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских

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КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Несколько полицейских Днепра (бывший Днепропетровск) отстранены от выполнения своих служебных обязанностей в связи с инцидентами в городе 9 Мая, где произошли столкновения радикалов и участников празднования. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщила его пресс-служба.

"Трое полицейских полка полиции особого назначения Днепропетровщины отстранены от выполнения служебных обязанностей", - процитировала пресс-служба МВД Авакова. По версии ведомства, сотрудники органов "совершали противоправные действия, которые содержат признаки уголовных преступлений". Полицейские отстранены от службы на период расследования. "Отдельно будет дана оценка действиям руководителей полиции, которые должны обеспечить публичный порядок во время массовых мероприятий", - подчеркнул глава МВД.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о намерении обжаловать решение суда относительно одного из подозреваемых в совершении преступлений 9 Мая в Днепре. 12 мая Октябрьским районным судом ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 128 тысяч гривен ($4,8 тысяч). ГПУ не согласна с решением суда в части предоставления подозреваемому возможности избежать пребывания под стражей.

В День Победы в Днепре в результате нападений радикалов на колонны демонстрантов произошли столкновения, в которых, по официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских. По утверждению правоохранительных органов, поводом для потасовок стало "использование политической символики" - участники празднования несли копии Знамени Победы и флаги с советскими символами.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил полицейских Днепра в "позорном сотрудничестве с провокаторами". Он также пообещал привлечь к ответственности причастных к нападению на участников силовой операции в Донбассе, которое произошло в Днепре. Ранее в связи с инцидентом Аваков уже отправил в отставку главу областного управления полиции генерала Игоря Репешко и главу полиции Днепра полковника Андрея Бидыло, а также их заместителей.

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