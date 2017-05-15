Лондон и Париж высказались за ужесточение санкций ООН против КНДР

ООН, 15 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Великобритания и Франция выступают за жесткую реакцию со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в ответ на очередное ракетное испытание, проведенное КНДР. Такую позицию озвучили журналистам постоянные представители двух стран при ООН.

Как заявил британский дипломат Мэттью Райкрофт, в Лондоне решительно осуждают эту "провокацию со стороны режима в КНДР, которая в очередной раз демонстрирует, какую угрозу они представляют для международного мира и безопасности". "Соединенное королевство выступает за ужесточение санкций", - сказал он. По его словам, СБ ООН должен "решительно осудить" ракетное испытание, а также "продолжать работать над более долгосрочными ответными мерами, которые соответствуют вызову, который бросает режим в КНДР".

В свою очередь французский постпред Франсуа Делаттр подчеркнул необходимость "быстрой и твердой реакции Совета Безопасности" на действия Пхеньяна. "Совету, несомненно, нужно продемонстрировать максимальную твердость в этом вопросе". Отвечая на вопрос о том, будет ли проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР готов на этой неделе, дипломат призвал не торопить события. "Еще слишком рано говорить, но мы выступаем за быструю и жесткую реакцию, учитывая серьезность угрозы (со стороны КНДР - прим. корр.)", - отметил он.

КНДР осуществила 14 мая новый пуск баллистической ракеты близ города Кусон (северо-западная провинция Пхенан-Пукто). По сведениям Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил США, ракета стартовала примерно в 23:30 мск субботы и упала в Японское море. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки.

В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

Ожидается, что Совет Безопасности организации 16 мая проведет закрытое совещание для обсуждения очередного ракетного испытания КНДР. С запросом о проведении встречи обратились США и Япония. По информации от дипломатов, Китай и США в последние недели вели работу над черновиком резолюции, предусматривающим ужесточение санкций в отношении КНДР, включая ограничения на поставки нефти. Документ пока не был распространен официально.