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Горсовет Ческе-Будеёвице лишил Сталина звания "Почетный гражданин города"

Международная панорама
15 мая, 18:55 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 15, мая. /ТАСС

Звание было присвоено в 1945 году.

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ПРАГА, 15 мая. /ТАСС/. Городской совет метрополии Южной Чехии - города Ческе-Будеёвице - лишил Иосифа Сталина (1879-1953) звания "Почетный гражданин города".

Об этом сообщил журналистам его мэр Иржи Свобода.

"За это проголосовали 23 из 39 членов городского совета, - отметил он. - Дебаты по данному вопросу были долгими. Мнения разделились".

Большинство в городском совете признало нецелесообразным сохранение этого почетного звания за бывшим советским государственным и партийным лидером. Сталин был лишен его вместе с первым чехословацким президентом-коммунистом Клементом Готвальдом (1896-1953).

Почетное звание было им присвоено в 1945 году.

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