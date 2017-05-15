Горсовет Ческе-Будеёвице лишил Сталина звания "Почетный гражданин города"

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ПРАГА, 15 мая. /ТАСС/. Городской совет метрополии Южной Чехии - города Ческе-Будеёвице - лишил Иосифа Сталина (1879-1953) звания "Почетный гражданин города".
Об этом сообщил журналистам его мэр Иржи Свобода.
"За это проголосовали 23 из 39 членов городского совета, - отметил он. - Дебаты по данному вопросу были долгими. Мнения разделились".
Большинство в городском совете признало нецелесообразным сохранение этого почетного звания за бывшим советским государственным и партийным лидером. Сталин был лишен его вместе с первым чехословацким президентом-коммунистом Клементом Готвальдом (1896-1953).
Почетное звание было им присвоено в 1945 году.