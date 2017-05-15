"Народный фронт" требует законодательно запретить георгиевскую ленту на Украине

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Парламентская фракция "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка инициирует законопроект, который на официальном уровне запретит использование георгиевской ленты на Украине. Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

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"Настаиваем на том, чтобы в повестку дня (парламента) попал законопроект Антона Геращенко о запрете георгиевской ленты на Украине", - заявила она в эфире телеканала "112. Украина". Сюмар уточнила, что проект также будет предусматривать наказание за ношение георгиевской ленты в виде денежного штрафа.

В то же время, заверила она, запрет не коснется ветеранов Великой Отечественной войны.

До 2015 года Украина традиционно отмечала День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, затем Верховная рада приняла закон, согласно которому в стране 8 мая проходит День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Символом памятных мероприятий стал красный мак.