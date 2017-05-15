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Более 7 млн телезрителей Франции посмотрели церемонию инаугурации Макрона

Международная панорама
15 мая, 19:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

По информации Mediametrie, наибольшую аудиторию в минувшее воскресенье собрали телеканалы France 2 и TF 1

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ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 7 млн французских зрителей посмотрели церемонию инаугурации нового президента Франции Эмманюэля Макрона по телевидению. Об этом сообщает служба телевизионной статистики Mediametrie.

Передача власти от седьмого президента Французской Республики Франсуа Олланда восьмому - Эмманюэлю Макрону состоялась в воскресенье в Елисейском дворце. По данным Mediametrie, по телевидению ее посмотрели 7,2 млн зрителей Франции, в то время, как в 2012 году инаугурация Олланда вызвала интерес у 4,6 млн человек.

По информации Mediametrie, наибольшую аудиторию в минувшее воскресенье собрали телеканалы France 2 и TF 1 - по ним за церемонией следили 3,4 млн и 2,7 млн французских зрителей, соответственно. Прямую трансляцию также вели BFMTV, CNews и другие каналы.

Эмманюэль Макрон стал восьмым по счету президентом Французской республики и одновременно самым молодым французским политиком, избранным на этот пост - ему 39 лет. Макрону предстоит руководить французским государством пять лет - до 2022 года.

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