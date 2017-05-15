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США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем

Международная панорама
15 мая, 19:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По версии Соединенных Штатов, таким образом власти страны скрывают следы убийств заключенных

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ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти Сирии создали крематорий на территории одного их тюремных комплексов, где уничтожаются тела заключенных. С таким утверждением в понедельник на спецбрифинге для журналистов выступил и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс.

Дипломат привел данные неназванных им неправительственных организаций, согласно им в стране в период с 2011 по 2015 год было задержано от 65 тыс. до 117 тыс. человек, которые якобы удерживаются в местах лишения свободы. "Сайедная" является одним из многих мест содержания, где находятся задержанные", - сказал Джонс.

"Согласно различным источникам, режим несет ответственность за то, что в "Сайедной" убивают по 50 заключенных в день. Надежные источники утверждают, что многие тела захоронены в братских могилах. Сейчас мы полагаем, что сирийский режим создал крематорий в тюремном комплексе "Сайедная", - продолжил представитель Госдепартамента. По версии США, таким образом власти страны скрывают следы убийств заключенных.

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