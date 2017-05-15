Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Апелляционный суд приступил к рассмотрению указа Трампа об иммиграции

Международная панорама
15 мая, 20:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В конце марта федеральный суд в Гонолулу признал незаконным решение президента США об ужесточении мер в сфере иммиграции

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Трое судей Апелляционного суда 9-го округа начали в понедельник в Сиэтле (штат Вашингтон) рассмотрение иска властей штата Гавайи, попросивших проверить не противоречит ли конституции указ президента США Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Трансляция из зала заседаний ведется на сайте суда.

В конце марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) признал незаконным решение Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции, поскольку, по его мнению, имелись "серьезные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа". Суд согласился с представителями общественных организаций штата, утверждавшими, что указ Трампа наносит ущерб Гавайям, зависящим от туризма, а также наносит ущерб этническому разнообразию населения штата.

На начавшемся заседании представитель Министерства юстиции США Джеффри Уолл отметил, что федеральный суд на Гавайях неверно истолковал действующее законодательство, оставляющее за президентом США право регулировать вопросы иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того как в указ были внесены изменения (в частности, из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
4
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
5
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
6
Умерла народная артистка РФ Ирина Карташева
7
В Белоруссии наладили производство деревянных велосипедов
Темы дня
Загрузка...
Реклама