Апелляционный суд приступил к рассмотрению указа Трампа об иммиграции

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Трое судей Апелляционного суда 9-го округа начали в понедельник в Сиэтле (штат Вашингтон) рассмотрение иска властей штата Гавайи, попросивших проверить не противоречит ли конституции указ президента США Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Трансляция из зала заседаний ведется на сайте суда.

В конце марта федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) признал незаконным решение Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции, поскольку, по его мнению, имелись "серьезные и неопровержимые указания на то, что фактор религии влиял на принятие указа". Суд согласился с представителями общественных организаций штата, утверждавшими, что указ Трампа наносит ущерб Гавайям, зависящим от туризма, а также наносит ущерб этническому разнообразию населения штата.

На начавшемся заседании представитель Министерства юстиции США Джеффри Уолл отметил, что федеральный суд на Гавайях неверно истолковал действующее законодательство, оставляющее за президентом США право регулировать вопросы иммиграции.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того как в указ были внесены изменения (в частности, из списка был исключен Ирак), указ блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.