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Меркель заявила, что договорилась с Макроном о сотрудничестве "в критическое для ЕС время"

Международная панорама
15 мая, 20:27 дата обновления: 15 мая, 20:41 UTC+3

По словам канцлера ФРГ, речь идет не только о преодолении последствий выхода Великобритании из ЕС, но и о повышении устойчивости сообщества к внешним рискам

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БЕРЛИН, 15 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Германия и Франция намерены тесно взаимодействовать в трудное для Евросоюза время и разработать дорожную карту по углублению сотрудничества в рамках сообщества. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине после переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, речь идет не только о преодолении последствий выхода Великобритании из состава ЕС, но и о повышении устойчивости сообщества к внешним рискам.

"Мы обменялись сегодня мнениями и договорились о том, что будем очень тесно сотрудничать, - сказала Меркель. - Мы знаем о важности германо-французских отношений, и я лично осознаю ответственность за принятие правильных решений в этот критический в истории ЕС момент".

По ее словам, на встрече удалось договориться о разработке дорожной карты на среднесрочную перспективу развития ЕС". "Это будут проекты, которые не возникнут за ночь, однако у нас есть общее убеждение, что мы должны сейчас заниматься не только выходом Великобритании, но и прежде всего обдумать, как укрепить остальной ЕС и еврозону", - пояснила канцлер.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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