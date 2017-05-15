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Макрон: Евросоюз нуждается в глубоких реформах

Международная панорама
15 мая, 20:33 дата обновления: 15 мая, 20:45 UTC+3

На совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции президент Франции отметил, что Европа готова "к реформам институтов и новым соглашениям"

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БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Евросоюз нуждается в реформировании. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Нам необходима менее бюрократическая Европа, которая лучше защищала бы своих граждан", - сказал Макрон. Президент Франции отметил, что "без Европы не будет мира, процветания и свободы". "Мы готовы к реформам институтов и новым соглашениям", - заявил Макрон.

Макрон также пообещал проведение социальных и экономических реформ во Франции в ближайшее время. 

"Франция - единственная страна, не урегулировавшая проблему массовой безработицы. Мы нуждаемся в глубоких реформах, которые будут проведены в ближайшее время", - сказал он.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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