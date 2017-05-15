Макрон: Евросоюз нуждается в глубоких реформах

БЕРЛИН, 15 мая. /ТАСС/. Евросоюз нуждается в реформировании. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

"Нам необходима менее бюрократическая Европа, которая лучше защищала бы своих граждан", - сказал Макрон. Президент Франции отметил, что "без Европы не будет мира, процветания и свободы". "Мы готовы к реформам институтов и новым соглашениям", - заявил Макрон.

Макрон также пообещал проведение социальных и экономических реформ во Франции в ближайшее время.

"Франция - единственная страна, не урегулировавшая проблему массовой безработицы. Мы нуждаемся в глубоких реформах, которые будут проведены в ближайшее время", - сказал он.