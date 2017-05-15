ВКП обвинила правительство Сирии в невыполнении договоренностей по деэскалации

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) считает, что достигнутые в Астане договоренности по деэскалации в Сирии не выполняются правительством страны.

Об этом заявил глава делегации ВКП Наср аль-Харири.

"Цель договоренностей в Астане не была достигнута из-за того, что режим продолжает нарушения (перемирия) и проводит насильственное перемещение населения", - сказал он.

Аль-Харири отметил, что путь к урегулированию лежит через переговоры в Женеве, но указал и на важность работы в Астане для достижения этого результата. "Мы рассматриваем переговоры в Женеве и Астане как два взаимодополняющих процесса, направленных на обеспечение безопасности, гуманитарной помощи и политического перехода", - сказал он.

В последние дни войска правительства Сирии заняли пригороды Дамаска Тишрин, Барзе и Кабун. Правительство Сирии настаивает, что это было сделано в рамках операций против террористических формирований, на которые режим перемирия и положения меморандума о деэскалации не распространяются.