Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.05:
$ 56.53
€ 61.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВКП обвинила правительство Сирии в невыполнении договоренностей по деэскалации

Международная панорама
15 мая, 21:07 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, мая. /ТАСС

В последние дни войска правительства Сирии заняли пригороды Дамаска

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 15 мая. /ТАСС/. Сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) считает, что достигнутые в Астане договоренности по деэскалации в Сирии не выполняются правительством страны.

Об этом заявил глава делегации ВКП Наср аль-Харири.

"Цель договоренностей в Астане не была достигнута из-за того, что режим продолжает нарушения (перемирия) и проводит насильственное перемещение населения", - сказал он.

Аль-Харири отметил, что путь к урегулированию лежит через переговоры в Женеве, но указал и на важность работы в Астане для достижения этого результата. "Мы рассматриваем переговоры в Женеве и Астане как два взаимодополняющих процесса, направленных на обеспечение безопасности, гуманитарной помощи и политического перехода", - сказал он.

В последние дни войска правительства Сирии заняли пригороды Дамаска Тишрин, Барзе и Кабун. Правительство Сирии настаивает, что это было сделано в рамках операций против террористических формирований, на которые режим перемирия и положения меморандума о деэскалации не распространяются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нидерланды направили РФ новый запрос о данных радаров при крушении Boeing в Донбассе
2
Разработчики формата mp3 объявили о прекращении действия патентов на него
3
США утверждают, что в Сирии создан крематорий в одной из тюрем
4
Group-IB: WannaCry атакует домашние ПК только при выходе в интернет через сеть провайдера
5
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
6
Президент РЖД перенес в Пекине операцию по удалению аппендикса
7
Пегов продолжает работать начальником московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама