Лишенный гражданства Украины депутат Артеменко заявил о запрете на въезд в страну

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Андрей Артеменко, который в начале мая указом президента Украины Петра Порошенко был лишен гражданства, заявил о запрете на въезд в страну.

"Я не могу приехать сейчас на Украину, потому что официально получил информацию от миграционной службы, от пограничников, что мне запрещен въезд на территорию Украины при использовании трех моих загранпаспортов", - сообщил он в эфире телеканала "112. Украина".

Артеменко добавил, что уже начал юридические процедуры обжалования решения властей страны.

Ранее в понедельник депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий Артеменко, которого Генеральная прокуратура страны обвиняет в государственной измене.

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины 5 мая подтвердила распространенную лидером парламентской фракции Радикальной партии Олегом Ляшко информацию, что в соответствии с указом главы государства Артеменко утратил гражданство страны. В качестве причины такого решения названо наличие у него канадского паспорта.

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артменеко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России. По информации телеканала CNN, один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок до 100 лет.

После публикации против Артеменко на Украине возбудили уголовное дело. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии в Верховной раде.