СМИ: в Венесуэле семь человек пострадали при разгоне акции протеста

МЕХИКО, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в понедельник в Венесуэле при разгоне правоохранительными органами очередной антиправительственной акции. Как сообщила электронная версия газеты El Nacional, инцидент произошел в штате Карабобо на севере страны.

Несколько человек из числа митингующих задержаны. По данным El Nacional, полиция "без видимых причин" применила против манифестантов слезоточивый газ.

Сторонники венесуэльской оппозиции проводят по всей стране акции протеста, они перекрывают движение по ключевым автомагистралям. В Каракасе, например, демонстранты заблокировали две крупные автодороги.

С апреля в стране идут масштабные манифестации. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений, в ходе которых, по ее данным, погибли 44 человека и пострадали около тысячи.

Причиной кризиса стали решения Верховного суда, который в марте наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции парламента. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы, но политические противники главы государства уже отказались участвовать в работе ассамблеи.