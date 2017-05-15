Приговор экс-главе Бразилии по делу о коррупции будет вынесен после 20 июня

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Вердикт по делу о коррупции, возбужденному в отношении экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, будет вынесен после 20 июня. Это следует из сроков, установленных судьей Сержиу Моро для заключительных этапов резонансного процесса.

Как сообщил интернет-портал UOL, Моро отказал адвокатам бывшего президента, которые требовали вызвать в суд дополнительных свидетелей. Теперь, согласно установленной схеме, сторона обвинения сможет выступить с финальными заявлениями с 25 мая по 2 июня, а сторона защиты - с 7 по 20 июня. Таким образом, вердикт должен быть вынесен после окончания этого срока, точная дата остается на усмотрение судьи.

10 мая в городе Куритиба на юге Бразилии состоялся пятичасовой допрос Лулы да Силвы в качестве обвиняемого по делу о коррупции. Он был организован в рамках расследования дела о трехуровневой квартире, расположенной в курортном городе Гуаружа (штат Сан-Паулу). Следователи пришли к выводу, что бывший президент является владельцем этой роскошной недвижимости. По их мнению, квартира была передана политику и членам его семьи строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobras.

В настоящее время Лула да Силва является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.