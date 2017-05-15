СМИ: австрийцы хотят видеть в правительстве коалицию консерваторов и правых

ВЕНА, 15 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Большинство граждан Австрии хотят видеть в правительстве страны министров от консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правой Австрийской партии свободы (АПС). Об этом сообщил институт рыночных исследований Research Affairs. Он провел по заказу газеты Oesterreich опрос общественного мнения в свете острого внутриполитического кризиса в действующей правящей коалиции, которая состоит из Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и АНП.

Как отмечается, австрийцам надоела череда разногласий в правительстве социал-демократов и консерваторов, и они считают, что эпоха этого партнерства завершилась. В этой связи граждане Австрии готовы голосовать за АНП и АПС на досрочных парламентских выборах этой осенью, чтобы именно эти партии создали сильное правительство. Так, 37% опрошенных хотят видеть у руля страны коалицию из АНП и АПС, лишь 21% респондентов по-прежнему верят в будущий успех сотрудничества СДПА и АНП. В то же время 26% готовы голосовать за союз СДПА, Новой Австрии и "Зеленых".

Тем временем в вопросе партийных предпочтений консерваторы и их новый председатель, глава МИД Австрии Себастьян Курц идут на первом месте с результатом 35%, второе место занимает АПС и Хайнц-Кристиан Штрахе (25%), то есть их общий показатель уже составляет 60%, которых в случае победы будет достаточно для формирования правительства. 21% остаются у СДПА и канцлера Кристиана Керна. В опросе приняли участие 600 человек.

Политический кризис разразился в Австрии после внезапной отставки бывшего главы АНП и вице-канцлера Райнхольда Миттерленера. На его место пришел молодой и энергичный глава МИД Себастьян Курц и сразу же заявил о необходимости проведения досрочных выборов в парламент, а также отказался от предложения канцлера и председателя СДПА продолжить работу коалиционного кабинета под руководством Керна. Курц отметил, что народ сам должен решить вопрос будущего правительства, потому что действующего канцлера никто не выбирал, он был назначен своей партией в прошлом году после отставки своего предшественника Вернера Файмана.

Канцлер сразу же возложил ответственность за развал правительства на партнера по коалиции и признал, что досрочные выборы пройдут этой осенью вместо запланированных на 2018 год. Оппозиционные партии предложили сегодня провести новые выборы 8 или 15 октября. Единое заявление теперь должно быть подкреплено поддержкой правящих партий и в ближайшее время внесено на утверждение парламента.