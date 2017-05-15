Системы федеральных ведомств США не затронуты хакерской атакой

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Компьютерные системы федеральных ведомств США не были затронуты кибератакой, осуществленной неизвестными хакерами при помощи вируса WannaCry. Об этом заявил в понедельник помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт во время брифинга для журналистов.

"Федеральные системы не затронуты", - сказал он. Дипломат также довел до сведения журналистов, что атака коснулась "150 стран и более чем 300 тысяч компьютеров". Вместе с тем он заявил, что американские компании в меньшей степени пострадали от вредоносного программного обеспечения. "У нас есть небольшое число организаций, которые затронул вирус, включая FedEx", - добавил он.

Боссерт в то же время заявил, что США не в курсе, кто стоит за хакерской атакой. "Мы не знаем, но если найдем их, то привлечем к ответственности", - сказал он.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в пятницу вечером. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом-вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.

В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на банки, но заверил, что они были безрезультатны.