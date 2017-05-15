Макрон и Меркель анонсировали дорожную карту развития ЕС

БЕРЛИН/ПАРИЖ, 15 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков, Арина Лебедева/. Германия и Франция намерены тесно взаимодействовать в трудное для Евросоюза время и разработать дорожную карту по углублению сотрудничества в рамках сообщества. Об этом заявила в столице ФРГ канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Берлин стал первой столицей, которую он выбрал для своей зарубежной поездки в качестве нового хозяина Елисейского дворца.

"Мы обменялись сегодня мнениями и договорились о том, что будем очень тесно сотрудничать, - сказала Меркель. - Мы знаем о важности германо-французских отношений, и я лично осознаю ответственность за принятие правильных решений в этот критический в истории ЕС момент".

По ее словам, на встрече удалось прийти к соглашению "о разработке дорожной карты на среднесрочную перспективу развития ЕС". "Это будут проекты, которые не возникнут за ночь, однако у нас есть общее убеждение, что мы должны сейчас заниматься не только выходом Великобритании (из ЕС), но и прежде всего обдумать, как укрепить остальной ЕС и еврозону", - пояснила канцлер.

Изменение евродоговоров

Меркель заявила, что не исключает возможность изменения европейских договоров, если это пойдет во благо Евросоюза. "Мы обсудили данный вопрос, - сказала она. - С точки зрения Германии, изменение договоров возможно, если это будет иметь смысл и потребуется для укрепления еврозоны".

"Но сначала мы должны выяснить, что мы хотим сделать, а уже затем, если понадобится, внести изменения. В любом случае я буду готова пойти на это", - отметила канцлер. По ее мнению, ЕС не может стоять на месте в то время, как "весь мир меняется". "Когда мы объясним, почему, зачем, в чем смысл, тогда Германия будет к этому готова", - подытожила Меркель.

В свою очередь, Макрон согласился с тем, что Евросоюз нуждается в реформировании. "Нам необходима менее бюрократическая Европа, которая лучше защищала бы своих граждан", - сказал он.

Президент Франции отметил, что "без Европы не будет мира, процветания и свободы". "Мы готовы к реформам институтов и новым соглашениям", - заявил Макрон. Он также отметил, что необходимо проводить основательные преобразования не только в Евросоюзе, но и в еврозоне.

Помимо этого президент Франции пообещал быть для Германии "прямым, откровенным и конструктивным партнером". "Мы должны идти по пути более демократического Евросоюза", - сказал Макрон.

Глубокие реформы

Новый французский президент также пообещал провести социальные и экономические реформы в своей стране в ближайшее время. "Франция - единственная страна, не урегулировавшая проблему массовой безработицы. Мы нуждаемся в глубоких реформах, которые будут проведены в ближайшее время", - отметил он.

Меркель, со своей стороны, высказала мнение, что Макрон сохранит поддержку со стороны населения, если будет виден результат его работы. "Хорошо, что есть поддержка, когда начинаешь работать, но должно быть также понимание того, что это волшебство сохраняется до тех пор, пока есть результат. Мы оба знаем об этом", - подчеркнула канцлер. Ранее сегодня она выразила убеждение, что Макрон "имеет хорошее представление о том, что делать во Франции".

Укрепление отношений

После встречи с Меркель Макрон в Twitter назвал свой визит в Берлин "первым камнем, заложенным в возрождение Европы". Накануне поездки в столицу ФРГ он объявил своим дипломатическим советником посла Франции в ФРГ Филиппа Этьена. Это назначение было воспринято в политических кругах как стремление нового президента укрепить отношения с соседней страной. "С новым французским президентом у нас появляется возможность привнести динамику в европейскую идею", - подчеркнула со своей стороны Меркель.

Еще в ходе своей избирательной кампании Макрон неоднократно заявлял о том, что первой страной, куда он отправится в случае победы на президентских выборах, станет Германия. Первым зарубежным лидером, поздравившим Макрона по телефону с победой, стала Меркель.