Al Jazeera: при взрыве близ лагеря сирийских беженцев погибли 10 человек

КАИР, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с пропускным пунктом, устроенным одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА), оппозиционной Дамаску. Также отмечается, что несколько человек получили ранения. Информации о том, были ли среди жертв беженцы, или все погибшие являлись членами ССА, не приводится.

В Эр-Рукбане в течение последних нескольких лет концентрируются покинувшие свои дома сирийцы, преимущественно из провинции Дераа, прилегающей к границе с королевством. В настоящее время в этом лагере, по неофициальным сведениям, сосредоточено более 75 тысяч человек.