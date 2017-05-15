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Al Jazeera: при взрыве близ лагеря сирийских беженцев погибли 10 человек

Международная панорама
15 мая, 23:40 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с пропускным пунктом, устроенным одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии

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КАИР, 15 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Не менее 10 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с лагерем сирийских беженцев Эр-Рукбан, расположенным на границе Сирии и Иордании. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Jazeera.

По имеющимся данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух рядом с пропускным пунктом, устроенным одним из формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА), оппозиционной Дамаску. Также отмечается, что несколько человек получили ранения. Информации о том, были ли среди жертв беженцы, или все погибшие являлись членами ССА, не приводится.

В Эр-Рукбане в течение последних нескольких лет концентрируются покинувшие свои дома сирийцы, преимущественно из провинции Дераа, прилегающей к границе с королевством. В настоящее время в этом лагере, по неофициальным сведениям, сосредоточено более 75 тысяч человек.

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