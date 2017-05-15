Пентагон: зоны деэскалации в Сирии не влияют на коалицию во главе с США

ВАШИНГТОН, 15 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Планы создания зон деэскалации в Сирии на практике не отражаются на действиях коалиции во главе с США, воюющей в этой ближневосточной стране. Такой ответ дал представитель министерства обороны США капитан первого ранга Джефф Дэвис на вопрос ТАСС на эту тему на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне.

Географическое размежевание

США сами выдвигали в свое время идею создания безопасных зон в Сирии, и потому суть вопроса сводилась к тому, готовы ли теперь американские военные помогать поддерживать зоны деэскалации. "В практическом плане это нашу коалицию никак реально не затрагивает, - ответил Дэвис. - Предлагаемые зоны находятся гораздо западнее долины реки Евфрат, на которой сфокусированы усилия по борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство")".

"Мы, конечно, в курсе всего этого, и я знаю, что и другие люди в наших правительствах работают в данном направлении, - продолжил американский военный. - Как страна мы поддерживаем все, что способствует ослаблению насилия (в Сирии), но на практике мы в министерстве обороны сосредоточены на борьбе с ИГ, а она идет в других местах. Наши операции никак из-за этого не изменились".

О политике - "не к нам"

По ходу брифинга один из арабских журналистов настойчиво добивался от Дэвиса признания того, что хотя бы по сути, в межведомственных дискуссиях, американские военные должны поддерживать идею зон деэскалации. Но представитель Пентагона положительного ответа не дал, хотя и повторил, что "все, способствующее ослаблению насилия, - дело полезное". "Наша единственная миссия - борьба с ИГ", - подчеркнул он.

Попутно ведущий брифинга сказал, что "коалиция не сражается с "Ан-Нусрой" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и другими группировками". "Мы иногда наносим односторонние контртеррористические удары, не в рамках коалиции, - в частности по формированиям "Аль-Каиды", связанным с "Ан-Нусрой", но это другое дело", - сообщил американский военный, имея в виду действия США.

Подытожил он свои высказывания на эту тему словами о том, что Пентагон - "не то ведомство, куда нужно обращаться с вопросами о политике США в отношении зон деэскалации". "Мы не формируем политику, а претворяем ее в жизнь", - утверждал Дэвис, предлагая адресовать вопросы политического свойства в Госдепартамент.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс на собственном брифинге для журналистов выразил скептическое отношение к соглашению о создании зон деэскалации в Сирии "в свете провала прошлых договоренностей".

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В их число вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также регион Восточная Гута под Дамаском и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.