Порошенко объявил о планах добиться для Украины вступления в Шенгенскую зону

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КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко на фоне упрощения визового режима для туристических поездок сограждан в ЕС заявил, что намерен добиваться включения страны в Шенгенскую зону.
"Моя цель, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны", - заявил украинский лидер в эфире телеканала ICTV. Одновременно с этим он предупредил украинцев о необходимости "решительных реформ" в стране, "чтобы из Харькова до Лиссабона можно было на автомобиле проехать без остановок".
Шенгенский договор подразумевает отказ от обязательного паспортно-таможенного контроля при перемещении внутри границ подписавших его стран. В настоящий момент его участниками являются 26 государств Европы. Однако входящие в ЕС Болгария и Румыния ведут переговоры о вступлении в Шенгенскую зону более 10 лет, но пока так и не получили подобных возможностей. Серьезным испытанием для Шенгена также стал миграционный кризис, который спровоцировал введение осенью 2015 года пограничного контроля в Германии, Австрии, Швеции, Дании и Норвегии.
Спустя несколько лет переговоров совет ЕС 11 мая этого года утвердил решение о либерализации визового режима для граждан Украины. При этом особо отмечается, что либерализация предусматривает право граждан Украины осуществлять исключительно туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Она не дает им права на работу или учебу. Кроме того, визовая либерализация ЕС для Украины не распространяется на Ирландию и Великобританию, что означает, что украинцам для поездки в эти страны необходимо будет по-прежнему получать визу.