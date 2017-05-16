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Участники межсирийских переговоров в Женеве попытаются достичь прогресса до рамадана

Международная панорама
16 мая, 0:12 UTC+3 ЖЕНЕВА Владимир Костырев, Константин Прибытков

Главным его отличием от предыдущих станут сжатые сроки

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ЖЕНЕВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Владимир Костырев, Константин Прибытков/. Очередной, шестой по счету, раунд переговоров по политическому урегулированию в Сирии стартует  в Женеве. Главным его отличием от предыдущих станут сжатые сроки.

Короткая неделя, длинный месяц

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура на прошлой неделе объявил, что раунд пройдет с 16 по 19 мая. По его словам, это позволит сделать работу более насыщенной и сфокусированной. В понедельник, однако, он уже допустил, что консультации могут быть продлены еще на один день - субботу 20 мая. Подобная практика в организации межсирийских переговоров уже имела место и обусловлена рабочими и логистическими моментами, на вторую неделю дискуссий спецпосланник уходить не собирается, хотя предыдущие раунды продолжались обычно 10-12 дней.

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Решение сократить сроки де Мистура объяснял приближением священного для мусульман месяца рамадан (ориентировочно продлится с 26 мая по 24 июня - прим. ТАСС). По его словам, привязка переговоров к рамадану означала бы, что работа в Женеве прекратится как минимум на месяц, а это может привести к потере динамики переговорного процесса.

Однако спецпосланник не исключил, что работа может быть возобновлена и в течение священного месяца. "Наша идея заключается в том, чтобы запустить продолжение этого раунда где-то во время рамадана. Точную дату мы назовем позднее", - сказал он. Если де Мистура свое намерение осуществит, то это означает проведение нового раунда уже в июне.

Эмиссар ООН увязал план работы в Женеве также с выполнением меморандума о зонах деэскалации в Сирии, принятого 4 мая в Астане, отметив, что действия по укреплению перемирия должны сопровождаться продвижением в сфере политического урегулирования.

В женевском процессе без перемен

Проведенная де Мистурой  установочная пресс-конференция сюрпризов не принесла: переговоры будут идти, как и прежде, через посредника, состав участников (делегации правительства, оппозиционных Высшего комитета по переговорам, "московской" и "каирской" групп оппозиции) и повестка (четыре направления - корзины: формирование правительства, подготовка конституции, проведение выборов, борьба с терроризмом) остаются прежними.

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Обсуждение всех четырех вопросов повестки дня будет вестись параллельно. Заместитель спецпосланника Рамзи Иззеддин Рамзи, правда, отметил, что на одном или двух направлениях может быть сделан акцент.

В офисе де Мистуры отвергли предположения, что кто-то из делегатов не настроен на серьезную работу. Подобные обвинения оппозиция регулярно выдвигала в адрес Дамаска. Спецпосланник выразил надежду на конструктивную работу и достижение прогресса по итогам дискуссий.

Впрочем, серьезные расхождения во взглядах на решение вопросов урегулирования сирийского конфликта между сторонами, прежде всего, правительством и ВКП, сохраняются. Они касаются, судьбы президента Сирии Башара Асада, формата правительства страны, критериев отнесения тех или иных вооруженных группировок к террористическим. Эти противоречия служат основой для взаимных обвинений в несерьезном подходе к переговорам.

Определенным новшеством стали также слова де Мистуры о том, что участникам переговоров следовало бы воздержаться от слишком частых контактов с прессой, по крайней мере, не проводить их после каждой встречи. На предыдущих раундах выступления перед журналистами зачастую превращались в продвижение собственной позиции и сопровождались резкими обвинениями в адрес других участников.

Сам де Мистура не намерен без особой необходимости проводить пресс-конференции до конца раунда.

Помощь России

Россия вновь окажет активное содействие продвижению переговорного процесса. В Женеву прибывает заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, присутствовавший на двух предыдущих раундах. Тогда он провел серию консультаций на полях переговоров с де Мистурой, делегациями, а также представителями общественности Сирии, присутствовавшими в Женеве. Как ожидается, аналогичную работу замглавы МИД РФ проделает и на этот раз.

Ситуация "на земле"

Ход боевых действий неоднократно оказывал влияние на переговоры в Женеве. Свою роль этот фактор может сыграть и на этот раз, хотя последняя встреча в Астане и позволила укрепить режим перемирия.

Боевые действия с начала мая продолжались в восточных пригородах Дамаска, где, как утверждает правительство, идет наступление против террористов, на которых не распространяется действие меморандума. Боевики были вынуждены покинуть удерживаемые ими несколько лет районы Тишрин, Барзе и Кабун, но пока удерживают Джобар. Оппозиция, однако, обвиняет правительство в том, что операции на восточных окраинах сирийской столицы нарушают астанинские договоренности.

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