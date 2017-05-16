Киев начнет выплаты пенсий украинцам в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Украина начнет платить пенсии своим гражданам, выехавшим на постоянное место жительства в Израиль, уже осенью этого года. В этом заверил спикера Кнессета (парламента Израиля) Юлия Эдельштейна во время переговоров в Иерусалиме премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Гройсман сообщил Эдельштейну, что провел интенсивную работу по вопросу скорейшей выплаты пенсий гражданам Украины, репатриировавшимся в Израиль, - указали в пресс-службе Кнессета. - Глава правительства Украины заверил председателя Кнессета, что начало выплат пенсий репатриантам из Украины ожидается уже в октябре этого года".

"В ближайшее время ожидается принятие решения украинского правительства по данному вопросу", - цитирует Гройсмана пресс-служба израильского парламента. "Затем должно быть получено утверждение данного решения в парламенте Украины", - добавил украинский премьер.