ООН сообщила о росте числа жертв столкновений на востоке Украины

ООН, 16 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 170 мирных жителей погибли и получили ранения в результате конфликта на востоке Украины с марта этого года, а общее число убитых за время боевых действий превысило 2 тысячи человек. Об этом сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), охватывающем период с 1 марта по 30 апреля.

"Конфликт продолжает усложнять повседневную жизнь тысяч людей, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, усиливая их зависимость от внешней помощи и убивая надежды на нормальную жизнь. Тенденция к росту числа жертв среди гражданского населения продолжается. С марта по 14 мая 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека подтвердило 178 жертв среди мирных жителей (35 убитых и 143 раненых)", - говорится в докладе.

По данным ООН, "общее число гражданских лиц, убитых с начала конфликта (с 14 апреля 2014 года по 14 мая 2017 года) превышает 2 тысячи человек, в то время как число раненых мирных жителей оценивается в 7-9 тысяч человек". Согласно докладу, большинство из них стали жертвами артиллерийских обстрелов, а также мин и неразорвавшихся боеприпасов.

За два прошедших месяца взрывоопасные предметы стали причиной смерти 22 мирных жителей и привели к ранениям еще 48 человек. Как подчеркивают в УКГВ, это на 94% больше, чем показатель за период 2016 года (четверо убитых и 23 раненых). Большая часть инцидентов была зафиксирована в районах, подконтрольных ополченцам, отмечается в докладе.

В гуманитарном управлении ООН сообщают, что "значительный урон" наносится жилым домам и объектам критически важной инфраструктуры, в том числе электросетям, системе водоснабжения, больницам и школам, что "усугубляет нужды людей, живущих в районе боевых действий". Согласно данным УКГВ, с начала года повреждения получили по меньшей мере 18 зданий учебных заведений, еще в 14 пришлось временно прекратить занятия.

На грани широкомасштабного кризиса

В докладе отмечается, что ситуация на востоке Украины находится "на грани широкомасштабного гуманитарного кризиса". В результате артиллерийских обстрелов ряда предприятий в Донецкой области начались перебои с поставками воды, электроэнергии и газа, которые коснулись более 1,3 млн человек, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения. Кроме того, в ООН предупреждают, что "крупные компании - поставщики электроэнергии и воды близки к финансовому краху". Дефицит чистой питьевой воды может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний, в том числе диареи, холеры и гепатита А, напоминают во всемирной организации.

УКГВ в докладе уделяет внимание железнодорожной блокаде Донбасса, а также решению правительства Украины ужесточить ограничения на транспортные перевозки через линию соприкосновения. Согласно отчету, "мирные жители расплачиваются" за эти действия Киева и его сторонников. При этом в ООН выразили обеспокоенность "новыми законодательными актами и сменой регулирующих норм", которые окажут "непосредственное негативное воздействие" на доступ к населению для оказания гуманитарной помощи, а также создадут новые трудности для передвижения населения.

В отчете традиционно приводится информация о гуманитарных конвоях, которые регулярно направляет в Донбасс Россия. "62-й, 63-й и 64-й конвои, по поступающим сообщениям, доставили около 1,2 тыс. тонн детского питания в Донецк и Луганск", - отмечается в документе.