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Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными

Международная панорама
16 мая, 0:35 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Газета настаивает, что раскрытие этих данных президентом США поставило под угрозу важнейший источник информации о террористической группировке "Исламское государство"

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© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Washington Post, которая ссылается на представителей администрации США.

Они настаивают на том, что "раскрытие этих данных Трампом поставило под угрозу важнейший источник информации" о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Борьба с "Исламским государством" Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом
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