Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными

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ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Washington Post, которая ссылается на представителей администрации США.
Они настаивают на том, что "раскрытие этих данных Трампом поставило под угрозу важнейший источник информации" о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).