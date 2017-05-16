Washington Post утверждает, что Трамп поделился с Лавровым секретными данными

ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме на прошлой неделе. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Washington Post, которая ссылается на представителей администрации США.

Они настаивают на том, что "раскрытие этих данных Трампом поставило под угрозу важнейший источник информации" о террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).